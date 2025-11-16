Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 11: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 11 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 11
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 11, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 44.891 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 11
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 11
- Tomás Hirsch (AH).
- Elizabeth Contreras (AH).
- Catalina Vidal (AH).
- Pedro Davis (AH).
- Myriam Meza (AH).
- Germán Rojas (FRVS).
- Melina Gianelli (FRVS).
- Rodrigo Rettig (PL).
- Marcela Hevia (PL).
- Constanza Schönhaut (FA).
- Isidora Alcalde (FA).
- Cindy Solís (PPD).
- M. Ester Olea (PR).
- Cecilia Celis (DC).
- Nelson Peña (PH).
- Guillermo González (PH).
- M. Angélica Romero (PH).
- Elio Zárate (PH).
- Nicolás Romero (PH).
- Ninoska Henríquez (PH).
- Elizabeth Tudela (PH).
- Igor Contreras (PAVP).
- Paula Huechaqueo (PAVP).
- Ricardo Avilés (PDG).
- Cristopher Suárez (PDG).
- Elizabeth Fuentes (PDG).
- Ernesto Cortez (PDG).
- Marcela Caballero (PDG).
- Maricel Donoso (PDG).
- Ricardo Silva (PDG).
- Francisco Undurraga (EVO).
- Macarena Cornejo (EVO).
- Diego Schalper (RN).
- Claudia Mora (RN).
- Percy Carter (DEM).
- Carlos Ward (UDI).
- Constanza Hube (UDI).
- Cristián Araya (REP).
- Catalina del Real (REP).
- Pedro Lea-Plaza (REP).
- Michel Cartes (PSC).
- Cristián Daly (PNL).
- Carlos Alarcón (PNL).
- M. Carolina Cotapos (PNL).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
