Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 4: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 4 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 4
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 4, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 168 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 4
- Jaime Mulet (FRVS).
- Carolina Armenakis (FRVS).
- Carlo Pezo (FRVS).
- Jaime Vargas (FRVS).
- Julieta Varas (FRVS).
- Cristián Tapia (PPD).
- Carla Matus (PPD).
- Ericka Portilla (PC).
- Pablo Zenteno (PC).
- Pamela Bordones (PS).
- Juan Santana (PS).
- Inti Salamanca (PPO).
- Joana Barrios (PPO).
- Jorge Varas (PPO).
- Marcelo Ruiz Tagle (PPO).
- Óscar Núñez (PPO).
- Paula Olmos (PDG).
- Jessica Liquitay (PDG).
- Alex Farías (PDG).
- Francisco Vargas (PDG).
- Héctor Vergara (PDG).
- Maximiliano Barrionuevo (RN).
- Carla Guaita (RN).
- Tania Borcosky (UDI).
- Kyle Campbell (UDI).
- Nayaret Oviedo (EVO).
- Guillermo Cofré (EVO).
- Ignacio Urcullú (REP).
- Susana Hiplan (REP).
- Karina Palleres (REP).
- Daniela Gallegos (PSC).
- Luis Núñez (PNL).
- Margarita Contreras (PNL).
