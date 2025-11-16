Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Resultados oficiales elecciones Chile 2025

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 4: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 4 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

Lo más visto de Nacional

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 4

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 4, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 168 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 4

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 4

  • Jaime Mulet (FRVS).
  • Carolina Armenakis (FRVS).
  • Carlo Pezo (FRVS).
  • Jaime Vargas (FRVS).
  • Julieta Varas (FRVS).
  • Cristián Tapia (PPD).
  • Carla Matus (PPD).
  • Ericka Portilla (PC).
  • Pablo Zenteno (PC).
  • Pamela Bordones (PS).
  • Juan Santana (PS).
  • Inti Salamanca (PPO).
  • Joana Barrios (PPO).
  • Jorge Varas (PPO).
  • Marcelo Ruiz Tagle (PPO).
  • Óscar Núñez (PPO).
  • Paula Olmos (PDG).
  • Jessica Liquitay (PDG).
  • Alex Farías (PDG).
  • Francisco Vargas (PDG).
  • Héctor Vergara (PDG).
  • Maximiliano Barrionuevo (RN).
  • Carla Guaita (RN).
  • Tania Borcosky (UDI).
  • Kyle Campbell (UDI).
  • Nayaret Oviedo (EVO).
  • Guillermo Cofré (EVO).
  • Ignacio Urcullú (REP).
  • Susana Hiplan (REP).
  • Karina Palleres (REP).
  • Daniela Gallegos (PSC).
  • Luis Núñez (PNL).
  • Margarita Contreras (PNL).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de