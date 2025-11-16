16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 4 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 4

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 4, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 168 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 4

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 4

Jaime Mulet (FRVS).

Carolina Armenakis (FRVS).

Carlo Pezo (FRVS).

Jaime Vargas (FRVS).

Julieta Varas (FRVS).

Cristián Tapia (PPD).

Carla Matus (PPD).

Ericka Portilla (PC).

Pablo Zenteno (PC).

Pamela Bordones (PS).

Juan Santana (PS).

Inti Salamanca (PPO).

Joana Barrios (PPO).

Jorge Varas (PPO).

Marcelo Ruiz Tagle (PPO).

Óscar Núñez (PPO).

Paula Olmos (PDG).

Jessica Liquitay (PDG).

Alex Farías (PDG).

Francisco Vargas (PDG).

Héctor Vergara (PDG).

Maximiliano Barrionuevo (RN).

Carla Guaita (RN).

Tania Borcosky (UDI).

Kyle Campbell (UDI).

Nayaret Oviedo (EVO).

Guillermo Cofré (EVO).

Ignacio Urcullú (REP).

Susana Hiplan (REP).

Karina Palleres (REP).

Daniela Gallegos (PSC).

Luis Núñez (PNL).

Margarita Contreras (PNL).

