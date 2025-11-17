¿Qué famosos llegaron al Congreso Nacional? Estos son los rostros electos como diputados y los que no lo lograron
En las Elecciones Parlamentarias 2025, varias figuras del espectáculo nacional buscaron un cupo en el Congreso, intentando representar a sus distritos como diputados y diputadas de la República.
Actores y actrices, exfutbolistas, modelos y rostros de la televisión chilena se postularon para ejercer durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030. De la amplia variedad de opciones, pocos lo lograron.
¿Qué famosos llegan al Congreso Nacional?
Con casi el 100% de las mesas escrutadas, los resultados del Servicio Electoral (Servel) arrojan que los únicos dos famosos que consiguieron un escaño en los más recientes comicios fueron Javier Olivares —como diputado del Distrito 6, en la región de Valparaíso— y Hotuiti Teao (que sigue en la Cámara Baja)Ir a la siguiente nota
No corrieron la misma suerte figuras como Marlen Olivari, Jorge "Peineta" Garcés, Juan Carlos "Pollo" Valdivia ni Li Fridman. Tampoco Érika Olivera y María Luisa Cordero, quienes ya eran parlamentarias, pero tendrán que dejar el cargo en 2026.
