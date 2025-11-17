Logo Mega

Elecciones presidenciales 2025: Estos resultados obtuvieron los ocho candidatos a la máxima magistratura del país

A partir de las 18:00 horas de este domingo comenzó el conteo de votos a nivel nacional para los candidatos presidenciales. Los dos primeros -Jeannette Jara y José Antonio Kast- irán al balotaje, que se celebrará el próximo domingo 14 de diciembre.

Un poco más atrás quedaron Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, seguidos de lejos por Harold Mayne-Nicholls,  Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Conoce a continuación el porcentaje exacto de votación que obtuvo cada uno de ellos, según cifras entregadas por el Servel.

Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial

