16 nov. 2025 - 20:48 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de las Elecciones de Senadores 2025, donde los habitantes de la Región de Arica y Parinacota eligieron a sus representantes en el Congreso.

Esta instancia contempla la renovación parcial de la Cámara Alta, ya que se elegirá a los senadores de las circunscripciones correspondientes a las regiones impares del país, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En total, de los 50 senadores en ejercicio se elegirán 23.

Los senadores son elegidos por votación directa mediante un sistema proporcional, permaneciendo en su cargo por un período de ocho años.

Resultados en la Región de Arica y Parinacota

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la Región de Arica y Parinacota, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 6,94% de mesas escrutadas y a 3.856 votos válidos.

Con estos resultados, José Durana (UDI) saldría del Senado y Carmen Hertz (PC) no lograría dar el salto desde la Cámara Baja a la Cámara Alta.

Candidatos a senador por la Región de Arica y Parinacota

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de Arica y Parinacota

Mauricio Paredes (FRVS).

Cinthia Vargas (PS).

Vlado Mirosevic (PL).

Carmen Hertz (PC).

Claudio Ojeda (PH).

Andrea Chellew (PH).

Fernando Fernández (PPO).

Friedrich Mencia (PDG).

José Durana (UDI).

Enrique Lee (DEM).

Sandra Zapata (RN).

Irene Mamani (PNL).

