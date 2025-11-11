Máximas de hasta 34°C: Meteorología emite advertencia por altas temperaturas en seis regiones de la zona central

11 nov. 2025 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una advertencia por altas temperaturas en seis regiones de la zona central del país para los próximos días, con máximas de hasta 34°C.

¿Dónde y cuándo se registrarán las lluvias?

El evento, que responde a una "circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura", se desarrollará entre el miércoles 12 y viernes 14 de noviembre.

El fenómeno se dará en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.

Máximas de hasta 34°C

En la región de Coquimbo se esperan máximas de 32°C el miércoles y 33°C el jueves, tanto en los valles precordilleranos como en la precordillera.

En la región de Valparaíso, también en la precordillera, será en donde se registre la temperatura más intensa el miércoles con 32°C. El jueves el termómetro marcará 34°C en la precordillera y valles precordilleranos.

En Región Metropolitana, específicamente en la precordillera, el calor llegará a los 32°C el miércoles. Al día siguiente aumentará a 33°C en dicha zona, así como también en los valles.

El miércoles en la región de O'Higgins las máximas en la precordillera serán de 32°C. El jueves el calor de mayor intensidad se sentirá en los valles precordilleranos con 33°C.

En la precordillera del Maule también se registrará la más alta temperatura el miércoles con 32°C. El jueves se repetirá lo mismo en dicha zona. El viernes, en tanto, bajará a 30°C en toda la región.

Finalmente, en Ñuble también la máxima se registrará en la precordillera con 32°C; el mismo registro se dará el jueves; mientras que el viernes bajará a 30°C en toda la región.