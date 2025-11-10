Logo Mega

Se acerca un "combo de calor" de hasta 38°C: Pronostican altas temperaturas para la Región Metropolitana en los próximos días

Jornadas de mucho calor es lo que se espera para Santiago en los próximos días, de acuerdo a lo pronosticado por el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton. Según reportó, las máximas podrían alcanzar los 38°C en algunas zonas de la Región Metropolitana. 

"Se viene el calor"

"Vamos a tener una semana, desde el miércoles, más bien con rasgos veraniegos. Se viene el calor, se acerca el verano, pero antes de eso vamos a tener días de grata temperatura", comenzó señalando Leyton en su informe diario de Meganoticias Amanece. 

El experto indicó que este lunes la máxima será de solo 25°C, el martes bajará a 24°C, y ya el miércoles la temperatura dará un salto hasta los 28°C. Sin embargo, será el próximo jueves 13 de noviembre cuando comience el cambio. 

"Este jueves comienza a mostrarse la alta temperatura. Llegan las temperaturas que se parecen notoriamente a una condición de verano, que además afectan desde la región de Valparaíso hasta la región de Biobío", comentó el meteorólogo. 

"El jueves vamos a tener el primer atisbo a un golpe de calor, suavecito", ya que la máxima será de 31°C. Al respecto, explicó que "la temperatura máxima media en Santiago es 26,6°, entonces cuando uno llega a 31°C, como es el caso del jueves, uno dice 'ya, 3,5°C sobre el promedio no es tanto'".

Aunque el calor baja levemente el viernes llegando a 29°C, la situación vuelve a cambiar el domingo 16 de noviembre, día de elecciones presidenciales, y de todas maneras el lunes 17 de noviembre, con una temperatura que Leyton calificó como un "combo de calor"

"Combo de calor" de 38°C 

En primer lugar, Jaime Leyton pronóstico para el domingo entre 31°C y 32°C, inclinándose más por la segunda variable. "La primera bofetada de calor es el domingo 16", expresó. 

"Pero después de ese acto eleccionario viene otra situación, y ese no es un golpe, es un combo de calor, un combo en la cara", declaró. 

Y es que, según relató, el lunes 17 de noviembre vamos a llegar hasta los 35°C en el centro de Santiago. "Es un día abiertamente de mucho calor", incluso para el verano, destacó.

Y agregó que en otras zonas de la Región Metropolitana como Tiltil "al menos dos grados más que el centro de Santiago. Podrían ser 37°C-38°C".

