¿Vuelven las precipitaciones?: Revisa los sectores que esperan lluvias este lunes 10 de noviembre

09 nov. 2025 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del lunes 10 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con nubosidad parcial todo el día. Se esperan temperaturas de 12 y 17° de mínima y máxima, respectivamente. Sin embargo, no se registrarán lluvias.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18 y 23°. Durante la jornada del lunes se esperan chubascos solamente por la noche.

Zona central

La zona centro espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando los 26°. Para este lunes no se pronostican lluvias en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá un lunes con nubosidad parcial, mientras que se esperan chubascos en Temuco, Puerto Montt y Coyhaique para este inicio de semana.

¿Lloverá en Santiago este lunes?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 26°.

Para este lunes 10 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

