Chubascos y tormentas eléctricas: Revisa las zonas que esperan lluvias este domingo 9 de noviembre

08 nov. 2025 - 08:40 hrs.

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del domingo 9 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con nubosidad parcial todo el día. Se esperan temperaturas de 11 y 17° de mínima y máxima, respectivamente. Sin embargo, no se registrarán lluvias.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18 y 23°. Durante la jornada del domingo se esperan lluvias por la mañana.

Zona central

La zona centro espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando incluso los 24°. Para este domingo no se pronostican chubascos en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá un domingo con algunos rayos de sol, mientras que se esperan chubascos en Temuco, Valdivia y Puerto Montt para esta jornada dominical. Además, se pronostica la probabilidad de tormentas eléctricas.

¿Lloverá en Santiago este domingo?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos nublados y neblina. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24°.

Para este domingo 9 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

