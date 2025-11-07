De cielo soleado a precipitaciones: El tiempo para Santiago este fin de semana según Alejandro Sepúlveda

07 nov. 2025 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago, además de adelantar lo que se espera para este sábado 8 de noviembre en el resto del país.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago?

Para este sábado, el comunicador expuso que "en la Región Metropolitana amanecemos con cielo despejado... Pero en la medida que avanza el sábado e incluso a última hora terminaremos con cielo nublado y la probabilidad de precipitaciones en Cordillera y la precordillera en horas de la tarde-noche".

La probabilidad "se extiende también para este domingo en la tarde", cuando se presentarán temperaturas extremas de 9°C y 23°C en Santiago.

Temperaturas pronosticadas para este sábado 8 de noviembre en la Región Metropolitana

Colina: 8°C y 24°C

Melipilla: 7°C y 21°C

Santiago: 8°C y 22°C

Buin: 6°C y 22°C

San José de Maipo: 7°C y 20°C

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este sábado 8 de noviembre?

Sepúlveda detalló que para este sábado se espera "nubosidad dispersa y en altura al interior del Norte Grande. En la costa, además de eso, la típica nubosidad baja Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta, que luego se abrirá, pero que quedará siempre con el cielo manchado. Camanchaca solo en sectores de la costa de Atacama hacia el interior".

"Como pocas veces, despejadísimo otra vez sobre la región de Coquimbo, y máximas que van a rondar 20°C, por ejemplo, en Peñuelas, Coquimbo y Tongoy. En la región de Valparaíso el cielo amanece despejado, pero a medida que avanza la jornada sabatina se irá manchando de nubosidad, con probables chubascos en la altura de la cordillera andina", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur del país este sábado 8 de noviembre?

El periodista pronosticó "cielo despejado con algunos bancos de niebla en la zona central para comenzar este fin de semana, y a medida que avance el día la nubosidad irá ganando espacio en el cielo, y por la tarde aparece la probabilidad de precipitaciones en la Cordillera de los Andes de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En esta última región, además, podrían tener precipitaciones en la provincia de Arauco".

"Lluvias, tormentas eléctricas, la probabilidad de granizos y ojo con la actividad tornádica en La Araucanía en la tarde de este sábado. Precipitaciones que en la tarde también, luego de una mañana con sol, salpicarán buena parte de la región de Los Lagos, salvo el Archipiélago de Chiloé, que se mantiene con tarde tibia y algo de sol", sostuvo.

"Sigue esta primavera generosa en cuanto a la luminosidad y las temperaturas en la región de Aysén. Otra vez, marcas cercana a los 20°C. Las precipitaciones sólo en el sector insular occidental de la región de Magallanes, eso sí ojo con los vientos cuyas rachas pueden llegar a los 80 km/h", añadió.

Todo sobre El Tiempo