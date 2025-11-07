"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por probables tornados en 3 regiones este fin de semana

07 nov. 2025 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso para sectores de tres regiones de la zona sur del país, por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas".

De acuerdo al organismo, el fenómeno se podría presentar a raíz de una condición de "inestabilidad post frontal".

¿Dónde y cuándo se podrían producir los tornados?

El aviso se encuentra vigente a partir de la mañana hasta la tarde de este sábado 8 de noviembre, desde La Araucanía hasta Los Lagos, debido a una condición de inestabilidad atmosférica.

Meteorología expuso que durante la mencionada jornada existe la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

En específico, el fenómeno afectará a los sectores del litoral, los valles y la precordillera, de La Araucanía y Los Ríos; además del valle y la precordillera de Los Lagos.

Aviso por tormentas eléctricas en la zona sur

Además, desde la mañana de este sábado hasta la noche del domingo se encuentra vigente un aviso por probables tormentas eléctricas, desde La Araucanía hasta Aysén, también por inestabilidad atmosférica.

El fenómeno afectará los siguientes sectores:

La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera.

Los Lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera, Cordillera, Chiloé, litoral interior y Cordillera Austral.

Aysén: Litoral interior norte, Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte.

En todas estas zonas la probabilidad estaría presente durante ambos días, a excepción de Aysén, donde el fenómeno se registraría sólo el sábado.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

Todo sobre El Tiempo