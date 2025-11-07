"Se viene una segunda baja segregada": Anuncian nuevo evento que dejaría lluvias este fin de semana en la Región Metropolitana

07 nov. 2025 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anticipó que una nueva baja segregada llegará al país este fin de semana. El fenómeno se registraría en la zona cordillerana de varias regiones, incluida la Metropolitana.

Cabe recordar que la jornada del jueves también se presentó una baja segregada que dejó intensas lluvias y tormentas eléctricas en varias comunas de la capital. Hubo sectores que superaron incluso los 40 milímetros, tales como Providencia, Ñuñoa y Peñalolén.

"Se viene una segunda baja segregada"

"No hay primera sin segunda; si no es pito es flauta. Se viene una segunda baja segregada. Ya está frente a la costa chilena", comenzó señalando el comunicador en su reporte diario en Meganoticias Amanece.

Según explicó, en el océano Pacífico actualmente hay "una nueva baja presión en altura, un nuevo evento parecido al de ayer (jueves)" que pronto llegará al continente y estará "rotando y generando nubosidad e inestabilidad por lo menos hasta el martes".

Baja segregada avanzará desde el sur hacia la zona centro

A diferencia del evento del jueves, que se concentró en la zona centro sur del país, entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, este se focalizará desde esta noche en la cordillera de la zona sur. Sin embargo, después avanzaría hasta la capital.

El sábado el fenómeno se registrará en sectores de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, "con la misma intensidad que puede dejar granizos y tormentas eléctricas", acotó.

"Entre sábado y domingo alcanzará sectores del Biobío. Pero si nos vamos por la cordillera avanzará por Ñuble, Maule, O'Higgins y la Metropolitana", informó Sepúlveda, indicando este fin de semana no es recomendable hacer senderismo, porque "la cordillera va a estar muy inestable".

¿Lloverá en la Región Metropolitana este fin de semana?

Al ser consultado si esta baja segregada podría descender hasta la ciudad, el experto comentó que "por ahora es solo cordillera", aunque precisó que quizá el fenómeno podría darse también en sectores precordilleranos en la tarde-noche del sábado y domingo.

Este sábado y domingo el cielo en la Región Metropolitana estará "a ratos nublado, a ratos parcial, en la tarde vamos a mirar a la cordillera, va a estar bien gris. Probables precipitaciones, por ahora solo en las alturas cordilleranas", reiteró.

