Incluye la Región Metropolitana: Emiten avisos por tormentas eléctricas en 9 regiones para este fin de semana

07 nov. 2025 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por probables tormentas eléctricas que afectarán este fin de semana a varias regiones de la zona central y sur del país, incluida la Región Metropolitana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

Tormentas eléctricas en la zona central

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en la Cordillera de la Región Metropolitana y en la precordillera y Cordillera de las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble.

En tanto, en el Biobío se registrarían en los sectores del litoral, la Cordillera de la Costa, los valles, la precordillera y la Cordillera.

Las tormentas eléctricas se presentarían a partir de la tarde de este sábado 8 de noviembre hasta la noche de la misma jornada, debido a una condición de inestabilidad atmosférica. Además, en estas zonas existe la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales.

Otro aviso abarca a la precordillera y Cordillera del Biobío, pero para el día siguiente. El fenómeno ocurriría preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas.

Tormentas eléctricas en la zona sur

Desde la mañana de este sábado hasta la noche del domingo se encuentra vigente un aviso por probables tormentas eléctricas, desde La Araucanía hasta Aysén, también por inestabilidad atmosférica.

El fenómeno afectará los siguientes sectores:

La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera.

Los Lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera, Cordillera, Chiloé, litoral interior y Cordillera Austral.

Aysén: Litoral interior norte, Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte.

En todas estas zonas la probabilidad estaría presente durante ambos días, a excepción de Aysén, donde el fenómeno se registraría sólo el sábado.

Todo sobre El Tiempo