¿Seguirá lloviendo este viernes?: Conoce el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este 7 de noviembre

06 nov. 2025 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país, luego de las lluvias que se registraron este jueves en la zona central.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este viernes 7 de noviembre?

El comunicador expuso que este viernes llega "con nubosidad alta al interior, en el altiplano. En Arica se abrirá el sol del mediodía un poco antes. Lo hará sobre Iquique y también Antofagasta. Escasas estarán las nubes en el alto Loa y la camanchaca matinal en la costa de Atacama".

"Se acaba todo este alborto, se termina el bochinche, y el viernes las cosas en calma, las cosas en su lugar, salvo algunas nubes matinales en la parte sur de la región de Valparaíso, cielo despejado todo el santo día. Sí, solazo, pero con viento fresco que llega a los 40 km/h en sectores de la costa", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este viernes 7 de noviembre?

Sepúlveda detalló que "en O'Higgins se despejará durante la tarde, y las nieblas estarán durante la mañana en los valles de la región del Maule. En Ñuble el cielo cambiará de cubierto a parcial, mientras que en Biobío se mantendrá nuboso durante toda la jornada".

Además, indicó que sólo hay probabilidad de chubascos "sólo en la Cordillera de Los Andes de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, por la tarde. El gris vuelve a imperar por estos lados".

"El sol impera sobre Aysén, aunque llegarán algunas nubes a la mitad norte de la región, incluso con la probabilidad de chubascos locales durante la tarde. Cielo gris en Magallanes, aunque con quiebras esporádicas, y las precipitaciones aquí estarán solo en sectores insulares de las islas occidentales de la mencionada región".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este viernes 7 de noviembre?

El periodista adelantó que "algunas nubes, así como despistadas, saludarán este viernes sobre la Región Metropolitana. El tema es que temprano, durante la mañana, seguirán su camino y que les vaya bien para que brille el sol a sus anchas. Eso sí, con un ambiente que se mantendrá fresco, incluso en horas de la tarde".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 7°C y 24°C

Melipilla: 9°C y 23°C

Santiago: 8°C y 22°C

Buin: 7°C y 23°C

San José de Maipo: 5°C y 21°C

Temperaturas pronosticadas para este viernes 7 de noviembre en el país

Arica: 17°C y 20°C

Iquique: 16°C y 20°C

Calama: 1°C y 23°C

Antofagasta: 11°C y 21°C

Copiapó: 9°C y 27°C

La Serena: 9°C y 20°C

Ovalle: 8°C y 27°C

Quillota: 7°C y 25°C

Los Andes: 6°C y 25°C

Valparaíso: 9°C y 20°C

Rancagua: 6°C y 21°C

Talca: 7°C y 23°C

Chillán: 8°C y 22°C

Concepción: 9°C y 19°C

Los Ángeles: 9°C y 20°C

Temuco: 9°C y 18°C

Valdivia: 8°C y 17°C

Osorno: 8°C y 15°C

Puerto Montt: 10°C y 14°C

Castro: 9°C y 12°C

Puerto Aysén: 4°C y 18°C

Coyhaique: 8°C y 19°C

Puerto Natales: 4°C y 13°C

Punta Arenas: 5°C y 11°C

Puerto Williams: 2°C y 10°C

