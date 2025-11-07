Videos muestran impactante relámpago y calles inundadas tras la intensa lluvia en Santiago

07 nov. 2025 - 02:17 hrs.

¿Qué pasó?

En plena primavera, la lluvia se hizo presente en la Región Metropolitana durante las últimas horas. Sin embargo, no llegó sola, sino acompañada de tormentas eléctricas y vientos.

El fenómeno climático comenzó durante la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes en gran parte de Santiago.

Uno de los momentos que más sorprendió a los capitalinos ocurrió cerca de las 22:30 horas, cuando un sorprendente relámpago iluminó los cielos, como se aprecia en videos captados por una cámara ubicada en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes.

Intensa lluvia inundó las calles de Santiago en poco tiempo

En paralelo a las tormentas eléctricas, una vez caída la noche sobre la Región Metropolitana, las precipitaciones comenzaron a intensificarse.

En videos compartidos a Meganoticias, se aprecian varias calles de la capital convertidas en verdaderos ríos, producto de la gran cantidad de agua caída en poco tiempo.

Incluso, en una fotografía se observa un vehículo de seguridad municipal de la comuna de Ñuñoa atrapado en el agua, específicamente en un paso bajo nivel de la Villa Frei.