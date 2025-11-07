"¿Dónde estará el alboroto?": Advierten probables tormentas eléctricas y granizos para el centro y sur de Chile

07 nov. 2025 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la intensa tormenta eléctrica registrada el jueves, que incluyó fuertes lluvias, granizos y viento en varias regiones del país, este fin de semana se registrará un fenómeno similar.

Así lo adelantó el periodista de Mega especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien detalló que un nuevo sistema frontal podría dejar nuevamente tormentas eléctricas y granizos.

"Viene un alboroto medio parecido"

El experto adelantó que "viene un alboroto medio parecido. Hay una baja presión de la que se va a desprender una nueva baja segregada o un núcleo frío en altura".

"¿Dónde estará el alboroto? Con precipitaciones del mismo tipo, una lluvia rabiosa en un lado y en otros chubascos, además de probables tormentas eléctricas y granizos, se registrarán básicamente en la región de La Araucanía y sectores de Los Ríos y Los Lagos".

Adicionalmente, el fenómeno también estará en la cordillera de esas regiones y de Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso.

De acuerdo al profesional, las tormentas ocurrirán la tarde-noche del sábado 8 de noviembre y del domingo 9. "No es el momento para ir a la cordillera", cerró Sepúlveda.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por probables tormentas eléctricas desde Aysén hasta la Región Metropolitana. Adicionalmente, hizo un aviso por un desarrollo de nubes con características tornádicas en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

