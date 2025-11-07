Anticipan jornada calurosa para las elecciones en Santiago: "Vaya metiendo una botella de agua en el freezer"

07 nov. 2025 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda anticipó las temperaturas que se dejarán sentir en la Región Metropolitana el próximo domingo 16 de noviembre, día de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Según mencionó, la situación cambiará drásticamente a partir del miércoles 12 de noviembre, contrastando con las temperaturas de estos días. Recordemos que la capital recibió precipitaciones el jueves 6, con algunas comunas como Providencia, Ñuñoa y Peñalolén, superando los 40 mm de lluvia.

“Esperamos por lo menos 31°C”

El especialista anticipó que las altas temperaturas llegarían a partir del miércoles 12, jornada que alcanzará los 28°C y marcará lo que se debería esperar durante las elecciones, con una máxima de 31 grados en el centro de Santiago.

“Fin de semana de elecciones, vaya metiendo una botella de agua dentro del freezer y la tiene congeladita, porque para el día domingo 16 de noviembre, esperamos por lo menos 31°C en el centro de Santiago”, advirtió Sepúlveda.

De acuerdo al experto, el calor estará presente en todos los valles de la zona central, afectando a gran parte de la región.

Pronóstico para este sábado 8

Respecto a las temperaturas en Santiago para este sábado, Alejandro Sepúlveda adelantó que en caso de salir en la mañana “tendrá un espléndido día de sol”. Sin embargo, esta situación cambiaría durante el paso de la jornada.

“En la tarde llega la nubosidad para manchar el cielo. Por lo mismo, no suben tanto las temperaturas: 22°C a 24°C la máxima”, explicó el especialista.

En horas de la tarde-noche hay probabilidad de precipitaciones en la cordillera y sectores de la precordillera, entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche.

