Rompieron hasta un techo y paralizaron el tránsito: Comunidad Megatiempo registra fuertes granizadas en el sur del país

09 nov. 2025 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La "instabilidad atmosférica" sigue haciendo de las suyas este domingo en el sur del país, en donde nuevamente se registraron fuertes granizadas en algunas localidades.

La comunidad Megatiempo hizo llegar varios registros captados en comunas como Los Lagos, Paillaco y Panguipulli, en región de Los Ríos, además de Osorno, en la región de Los Lagos, en donde se aprecia la gran intensidad alcanzada por esta precipitación sólida.



En uno de los videos enviados a Mega se puede ver a vehículos detenidos bajo los árboles en el camino a Panguipulli para intentar resguardarse, además de un registro en donde incluso un cobertizo resultó destruido por los grandes granizos.

Varios miembros de la comunidad Megatiempo enviaron fotografías del fenómeno y al medir los granizos se puede ver que alcanzan un tamaño de entre 1,5 y 2 centímetros de diámetro.

Durante la mañana de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, advirtiendo sobre la "probabilidad de granizos".

Revisa los registros de la granizada

