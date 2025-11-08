Granizos del tamaño de pelotas de ping pong: Los registros de la comunidad Megatiempo de la intensa granizada en Loncoche

08 nov. 2025 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como estaba anunciado, la "inestabilidad atmosférica" se ha dejado sentir en el sur del país, zona en donde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que se mantendrá vigente hasta el próximo lunes.

Precisamente en relación con esto, la localidad de Loncoche, en el sur de la región de La Araucanía, fue testigo la tarde de este sábado de una intensa granizada que sorprendió por el gran tamaño que alcanzó esta precipitación sólida.

La comunidad Megatiempo hizo llegar varios registros del fenómeno, en donde se pueden apreciar granizos del tamaño de pelotas de ping pong que, incluso, provocaron la detención de vehículos en las rutas de la zona.

"Hoy vamos a tener el foco puesto en la zona sur del país", había adelantado esta mañana el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien en su pronóstico anunció este tipo de precipitaciones entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

Revisa los registros de la granizada

