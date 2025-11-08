Se suma la probabilidad de "fuertes rachas de vientos": Meteorología actualiza aviso por tormentas eléctricas para cuatro regiones

08 nov. 2025 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de cuatro regiones del país, debido a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

En concreto, el aviso estará vigente desde la mañana de este sábado y se mantendrá hasta la noche del lunes 10 de noviembre.

Además de las posibles tormentas eléctricas, la DMC reportó que también podría haber una "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas?

Según detalló el organismo, las regiones que podrían tener tormentas eléctricas son La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

A continuación, se detallan las zonas afectadas y los días de noviembre en que podría presentarse el fenómeno meteorológico:

Región de La Araucanía

Cordillera Costa: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Región de Los Ríos

Litoral: domingo 9

Cordillera Costa: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Región de Los Lagos

Litoral: domingo 9

Cordillera Costa: domingo 9

Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Chiloé: domingo 9, lunes 10

Litoral Interior: domingo 9

Cordillera Austral: sábado 8, domingo 9, lunes 10

Región de Aysén

Litoral Interior Norte: sábado 8

Cordillera Austral Norte: sábado 8

Patagonia Subandina Norte: sábado 8

Desde la DMC indicaron que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Por último, el organismo hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados respecto a las condiciones del tiempo y evitar realizar actividades "expuestas a riesgos meteorológicos".

