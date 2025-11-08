Se suma la probabilidad de "fuertes rachas de vientos": Meteorología actualiza aviso por tormentas eléctricas para cuatro regiones
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de cuatro regiones del país, debido a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".
En concreto, el aviso estará vigente desde la mañana de este sábado y se mantendrá hasta la noche del lunes 10 de noviembre.
Además de las posibles tormentas eléctricas, la DMC reportó que también podría haber una "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".
¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas?
Según detalló el organismo, las regiones que podrían tener tormentas eléctricas son La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
A continuación, se detallan las zonas afectadas y los días de noviembre en que podría presentarse el fenómeno meteorológico:
Región de La Araucanía
- Cordillera Costa: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
Región de Los Ríos
- Litoral: domingo 9
- Cordillera Costa: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
Región de Los Lagos
- Litoral: domingo 9
- Cordillera Costa: domingo 9
- Valle: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Precordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Cordillera: sábado 8, domingo 9, lunes 10
- Chiloé: domingo 9, lunes 10
- Litoral Interior: domingo 9
- Cordillera Austral: sábado 8, domingo 9, lunes 10
Región de Aysén
- Litoral Interior Norte: sábado 8
- Cordillera Austral Norte: sábado 8
- Patagonia Subandina Norte: sábado 8
Desde la DMC indicaron que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Por último, el organismo hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados respecto a las condiciones del tiempo y evitar realizar actividades "expuestas a riesgos meteorológicos".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
