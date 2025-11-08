Vuelven las lluvias y tormentas eléctricas a la zona central: Revisa el pronóstico del tiempo que entregó Alejandro Sepúlveda
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana (RM) y el resto del país en esta jornada, la cual estará marcada por la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas.
¿Qué dijo el experto?
El comunicador partió señalando que, si bien en varias comunas del país abundan los cielos despejados, por la tarde el panorama comenzará a cambiar.
"Hoy vamos a tener el foco puesto en la zona sur del país", indicó Sepúlveda, quien señaló que las precipitaciones y las tormentas eléctricas podrían hacerse presentes en La Araucanía y en zonas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Luego, el periodista precisó que "en la tarde llegan nubes a la zona central del país con probabilidad de precipitaciones en la cordillera" y también de tormentas eléctricas.
Si bien recalcó que la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas es para la zona cordillerana de la Región Metropolitana, no se descarta en su totalidad que algunas gotas lleguen a otros sectores.
Se aproximan altas temperaturas
Debido a que por la tarde comenzarán a ingresar nubes a la RM, para mañana se espera una mínima de 8° y una máxima de 23° C, panorama similar se vivirá el lunes y el martes de la próxima semana, donde predominará el cielo con nubosidad parcial.
Sin embargo, la situación cambiará a partir del miércoles. "La temperatura empieza a subir. Máxima sobre 30 grados para el próximo fin de semana", concluyó el experto.
