También hay "probabilidad de granizos": Meteorología emite alerta para tres regiones del país por tormentas eléctricas

09 nov. 2025 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para tres regiones del país por "tormentas eléctricas", que responden a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

De acuerdo al organismo, la medida estará vigente desde la mañana de este domingo 9 de noviembre hasta la noche de esta misma jornada. Asimismo, también está la "probabilidad de granizos" para las regiones afectadas.

¿En qué regiones habrá tormentas eléctricas?

La DMC informó que las tormentas eléctricas están pronosticadas para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

A diferencia de un aviso, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

A raíz de lo anterior, el organismo llamó a los ciudadanos a mantenerse informados de la evolución del evento meteorológico, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.

DMC emite aviso para otras dos regiones

Por otro lado, el organismo emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas", que responden a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

La medida estará vigente desde la mañana del lunes 10 de noviembre hasta la noche de la misma jornada. Además, también hay "probabilidad de granizos".

Las regiones afectadas serán las siguientes:

Región de Los Lagos

Chiloé

Litoral Interior

Cordillera Austral

Región de Aysén

Cordillera Austral Norte

Patagonia Subandina Norte

Un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

