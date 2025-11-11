Este jueves vuelve el calor a Santiago: Se esperan máximas de 31°C y registro se repetiría el domingo de elecciones

11 nov. 2025 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Pese a las mañanas frías que se han registrado en Santiago en las últimas jornadas, el calor volverá esta semana a la capital con máximas de 31°C, de acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton.

Según el experto, las altas temperaturas sobrepasarán los 30°C este jueves, variable que se repetirá el domingo 16 de noviembre, día en el que se desarrollarán las elecciones presidenciales.

Calor vuelve el jueves a Santiago

"Este jueves en la zona central vuelve el calor, desde la región de Valparaíso hasta la región de Biobío", comenzó señalando el meteorólogo, agregando que el fenómeno también se dará el fin de semana.

"No hay diferencias entre el día jueves y el día domingo. Se sostiene la idea de un día caluroso. Toda la zona central presentaría altas temperaturas en sectores de valles y también de costa", informó.

Para este jueves la máxima en Santiago será de 31°C, para luego descender levemente la temperatura en los días siguientes, con extremas de 12°C y 29°C.

"La temperatura máxima el domingo será de 31°C", aseguró Leyton, por lo que recomendó al momento de asistir a las urnas "llevar su sombrero, su gorrito, su quitasol y su protección solar, porque a veces las filas se alargan".

