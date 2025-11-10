Senapred declara Alerta Temprana Preventiva para 3 comunas por "viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena"

10 nov. 2025 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva este lunes para tres comunas de la zona norte del país, debido a "viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena".

¿Qué comunas podrían tener tormentas de arena?

De acuerdo al organismo, son tres comunas de la región de Atacama que podrían registrar tormentas de arena:

Copiapó

Huasco

Freirina

En detalle, el fenómeno se podría registrar en el tramo sur del litoral de esas comunas y la respectiva región.

¿Cuándo se podría registrar el fenómeno?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detallaron que los fuertes vientos y tormenta de arena se podría registrar durante la jornada del martes 11 de noviembre, con vientos de hasta 40 a 60 km/h.

Sin embargo, la Alerta Preventiva se encuentra vigente desde el lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

"La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia", añadieron.

