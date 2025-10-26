Temblor sacude a la zona central: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

26 oct. 2025 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5.2 se registró durante la noche de este domingo en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 20:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 1611 kilómetros al sureste de Rapa Nui, a 10 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor