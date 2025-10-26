Temblor sacude a Santiago y a la zona central: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

26 oct. 2025 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4.5 se registró durante la tarde de este domingo en la Región Metropolitana, cuando el reloj marcaba las 16:08 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 24 kilómetros al suroeste de San José de Maipo, a 103 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

