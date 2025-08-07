Temblor en la zona centro: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

07 ag. 2025 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves 7 de agosto, a las 20:55 horas, un temblor de magnitud 3,8 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al suroeste de El Tabo, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 36 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.