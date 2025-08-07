Temblor afecta a la zona norte: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,4 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 08:53 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 119 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
