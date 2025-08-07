Temblor afecta a la zona norte: Revisa la magnitud del sismo

07 ag. 2025 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,4 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 08:53 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 119 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.