Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

07 ag. 2025 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,8 se percibió en la tarde de este jueves en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 17:15 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 46 kilómetros al norte de Pica, en la región de Tarapacá, y tuvo una profundidad de 112 km.

Por el momento, Senapred no ha comunicado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura producto del sismo.

