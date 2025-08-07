Temblor se registra en la zona norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,5 se registró durante la tarde de este jueves en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 13:03 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 30 kilómetros al este de Sierra Gorda, a 86 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de