Temblor de mediana intensidad remece a la zona sur del país: Revisa su epicentro y magnitud
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La noche de este miércoles, a las 22:12 horas, un temblor de magnitud 5.3 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 753 km al oeste de Isla Guafo, en la región de Los Lagos, el cual tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
