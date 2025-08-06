Logo Mega

Temblor de mediana intensidad remece a la zona sur del país: Revisa su epicentro y magnitud

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, a las 22:12 horas, un temblor de magnitud 5.3 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 753 km al oeste de Isla Guafo, en la región de Los Lagos, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

