Temblor en el extremo sur: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

06 ag. 2025 - 20:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 6 de agosto, a las 19:51 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 222 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.