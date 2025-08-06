Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Prime

Temblor en el extremo sur: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 6 de agosto, a las 19:51 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Lo más visto de Nacional

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 222 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.

Ir a la siguiente nota

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Ir a la siguiente nota

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas