Temblor en el extremo sur: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 6 de agosto, a las 19:51 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 222 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.Ir a la siguiente nota
Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.Ir a la siguiente nota
Leer más de