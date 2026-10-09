Nobel de la Paz 2026: Navi Pillay gana el premio y Donald Trump vuelve a quedarse sin el galardón

09 oct. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Premio Nobel de la Paz es uno de los reconocimientos internacionales más esperados y su entrega genera atención mundial. En esta ocasión, el anuncio tuvo como protagonista a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, destacada en la información entregada por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

Pillay fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. Entre los antecedentes de su trayectoria mencionados se encuentra su defensa de Nelson Mandela y de otras figuras que combatieron el apartheid en Sudáfrica.

La jurista sucede a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el galardón el año pasado. Entre los nombres que también sonaban como posibles candidatos figuraban el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y organizaciones e iniciativas vinculadas a la respuesta humanitaria en Sudán y la protección de niños afectados por la guerra en Ucrania.

Donald Trump aseguró que merecía el Nobel de la Paz

Uno de los nombres que concentró la atención antes del anuncio fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aspiraba a obtener el reconocimiento. El mandatario sostuvo que merecía el premio y argumentó que había contribuido a resolver ocho guerras y a conseguir la liberación de rehenes en distintas partes del mundo.

Antes de conocerse el resultado, Trump afirmó que había hecho más que anteriores galardonados y advirtió que el Comité Nobel quedaría desacreditado si no le concedía el premio. “Tienen fama de no dárselo a personas como yo, pero tanto si me lo dan como si no, yo he hecho mucho más”, declaró.

El mandatario también cuestionó el Nobel otorgado anteriormente al expresidente estadounidense Barack Obama y defendió su gestión en política exterior. Entre sus argumentos, aseguró que su administración había impedido que Irán obtuviera más armas nucleares y que sus esfuerzos contribuyeron a evitar un conflicto de mayor envergadura.