Renuncia jefe de Gabinete de Javier Milei tras admitir que ocultó US$500 mil en sus declaraciones patrimoniales

27 jun. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado al presidente Javier Milei, acorralado tras admitir hace dos semanas que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, y en medio de presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

"Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí ya mi familia", escribió Adorni, quien niega cualquier hecho de corrupción, en una carta en X dirigida al presidente Javier Milei.

El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas al mandatario, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que el ahora exfuncionario reconociera haber ocultado medio millón de dólares.

"Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponde pagar", dijo entonces al atribuir el dinero a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

La hermana del presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, respondió en X: "Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto".

La oposición, sin embargo, saluda la decisión: "Adorni se va y está bien porque es un chorro (ladrón)", escribió en X la diputada opositora por el peronismo Kelly Olmos.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones se topó rápidamente con viejos videos en los que él habla de criptomonedas que contradecían sus declaraciones recientes, y con sus propios dichos ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó de manera categórica que "nunca existió ocultación alguna" de su patrimonio.

"El mejor vocero del mundo"

Contador de profesión, Adorni saltó a la notoriedad pública en el último brillo por sus publicaciones en redes sociales y como columnista económico en radio y televisión.

Cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 lo nombró vocero presidencial. Desde ese rol se caracterizó por un estilo directo y sardónico en las conferencias de prensa. "Tengo el mejor vocero del mundo", solía decir Milei.

El también exvocero encabezó en 2025 la lista legislativa del oficialista La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires. Tras el triunfo fue nombrado jefe de gabinete en noviembre de ese año.

El silencio comenzó en marzo pasado, cuando se reveló que había utilizado el avión presidencial para viajar con su esposa a Nueva York y que había realizado vuelos privados vacacionales a Uruguay.

Esas filtraciones activaron una investigación de la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, ante la aparición de bienes inmuebles no declarados y gastos inconsistentes con sus ingresos.

La renuncia impacta en el círculo más íntimo de confianza de Milei, quien respaldó hasta el último momento a su funcionario, aunque el viernes modificó ligeramente su discurso: "Yo creo en su honestidad, pero si la justicia lo encuentra culpable lo vuelo, lo eyecto de una patada", dijo el viernes en entrevista con El Observador de España.

La presión se había vuelto también disputa interna. El partido PRO del expresidente de centroderecha Mauricio Macri, socio del gobierno, calificó el caso como una "falta tumba", mientras que la senadora oficialista Patricia Bullrich habló de una "omisión ética".

Para el analista político Facundo Cruz, la situación era "un boomerang para el gobierno", ya que cada intento de Adorni de explicar su patrimonio "embarra más una situación ya de por sí poco transparente".

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