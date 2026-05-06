Muere Ted Turner a los 87 años: El fundador de CNN que cambió para siempre la TV

06 may. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN y una de las figuras más influyentes en la historia de la televisión, murió este miércoles a los 87 años, según informó la empresa.

El magnate de las comunicaciones fue clave en la transformación de la industria informativa al crear la primera cadena de noticias en vivo durante las 24 horas del día, marcando un antes y un después en la forma de consumir información a nivel global.

El legado de Ted Turner

Nacido en Ohio en 1938, Turner fundó la cadena en 1980, apostando por un modelo que en ese entonces parecía arriesgado: entregar noticias de forma continua, sin horarios definidos.

Con el tiempo, CNN se consolidó como uno de los principales referentes informativos del mundo, cubriendo en tiempo real algunos de los eventos más importantes de las últimas décadas, desde conflictos internacionales como la Guerra del Golfo hasta elecciones presidenciales en todo el mundo.

Su visión no solo redefinió la televisión, sino que también abrió el camino para el ecosistema informativo actual, donde la inmediatez y la cobertura permanente son la norma.

Más allá de CNN, Turner construyó un imperio mediático que incluyó canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros. También fue dueño de equipos deportivos, como los Atlanta Braves de la MLB, los Atlanta Hawks de la NBA y los Atlanta Thrashers de hockey sobre hielo.

Su rol fuera de los medios

Además de su labor en los medios, Turner también destacó como empresario y filántropo, impulsando diversas iniciativas vinculadas a la conservación del medioambiente, la eliminación de las armas nucleares y el desarrollo global.

La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991. Ese mismo año se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa, pero se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

En 2018, Turner contó que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Su fallecimiento marca el fin de una era para el periodismo internacional, dejando un legado que continúa vigente en la forma en que millones de personas se informan día a día.