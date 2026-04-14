Delatores aéreos: por este error China pudo rastrear bombarderos de Estados Unidos sobre Irán

14 abr. 2026 - 13:15 hrs.

Un error durante el reabastecimiento de combustible provocó que bombarderos de Estados Unidos sobre Irán fueran rastreados por fuerzas de inteligencia chinas.

Según lo reseñado en South China Morning Post, la compañía especializada en inteligencia geoespacial, MizarVision, habría utilizado inteligencia artificial para lograr esta hazaña.

La empresa china habría logrado rastrear las misiones de reabastecimiento aéreo de combustible de los aviones cisterna KC-135 y KC-46, en medio de sus funciones durante la Operación Furia Épica, impulsada por la administración Trump en Medio Oriente.

El hallazgo es de gran relevancia en el contexto de que los bombarderos suelen apostar a mantener su ubicación en secreto. Sin embargo, una ejecución de rutina dio señales de su ruta.

¿Cómo se rastrearon los bombarderos de Estados Unidos sobre Irán?

Los bombarderos de Estados Unidos sobre Irán fueron detectados debido a los aviones cisterna de reabastecimiento de combustible.

A pesar de que las naves de combate vuelven de forma encubierta, las de reabastecimiento continúan transmitiendo su posición a través de señales de vigilancia dependiente automática por radiodifusión (ADS-B), cuyo acceso se maneja de forma pública.

Los especialistas que hicieron el descubrimiento afirmaron haber usado estos datos para determinar los movimientos de los bombarderos. A su juicio, esta información es crucial para comprender la forma en la que se desarrollan estas ofensivas bélicas.

El informe oficial dividió la ofensiva militar americana en tres fases. La primera detectó un reabastecimiento inicial, entre el 1 y el 5 de marzo, y la mayor parte de la actividad se produjo sobre Israel o el Mediterráneo.

Durante la segunda fase, entre el 9 y el 14 de marzo, se avistaron cisternas de reabastecimiento sobre Arabia Saudita y el Golfo Pérsico, asistiendo a B-1B y B-2.

Para el 13 de marzo fueron detectados movimientos hacia Arabia Saudí y alrededor del 15, durante el punto álgido de los ataques, hubo reabastecimiento. El 17 de marzo la operatividad estuvo sobre el estrecho de Ormuz, evidenciando máxima cooperación y sinergia entre los sistemas de alerta, bombardeo y reabastecimiento.

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