Irán llama a EEUU a evitar "demandas excesivas e ilegales" en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto

11 abr. 2026 - 21:49 hrs.

¿Qué pasó?

El avance de las negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio depende de que Estados Unidos se abstenga de hacer demandas "excesivas e ilegales", afirmó el domingo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena voluntad de la contraparte, que se abstenga de las demandas excesivas e ilegales, y la aceptación de los legítimos derechos e intereses de Irán", publicó en X Esmail Baqai, portavoz del ministerio iraní.

Agregó que las dos partes han discutido una amplia gama de temas, incluyendo el estratégico "estrecho de Ormuz, el tema nuclear y el completo fin de la guerra contra Irán".

La negociación entre Irán y EEUU

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán entran el domingo en su segunda jornada en Islamabad, donde buscan alcanzar una tregua duradera en una guerra en la que Israel afirma haber "destruido" los programas nuclear y balístico de la república islámica.

Estas conversaciones entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollan, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán. Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles.

Agencias noticiosas estatales iraníes indicaron que las conversaciones continuarán la mañana del domingo, y acusaron a Estados Unidos de hacer "demandas excesivas" sobre el estrecho de Ormuz, la vía estratégica por donde pasa un 20% del petróleo mundial.

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