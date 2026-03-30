"Estamos firmes, serenos": La carta que Nicolás Maduro envió desde la cárcel en EE.UU.

30 mar. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un par de días después de la segunda audiencia en contra de Nicolás Maduro y a más de tres meses desde que fue capturado y detenido en un inédito operativo militar estadounidense, el exmandatario de Venezuela habló por primera vez desde prisión.

El sábado compartió un mensaje en su cuenta oficial de X. Un día después, compartió una carta con motivo del Domingo de Ramos, en un escrito firmado junto a su esposa, Cilia Flores, quien también está detenida en Nueva York.

¿Qué dijo Maduro?

En el primer escrito divulgado en redes sociales, Maduro aún se catalogó como "presidente" y aprovechó para agradecer "al noble pueblo de Venezuela y a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo", por el apoyo recibido estos meses.

"Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", escribieron.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", añadió el matrimonio, imputados por delitos de narcotráfico y armas.

Llamado religioso y mensaje de unidad

En tanto, la carta escrita por el exlíder venezolano fue compartida por su hijo y diputado, Nicolás Maduro Guerra. "En este Domingo de Ramos, les hablamos con serenidad, con fe y con el corazón puesto en Cristo", comenzaron escribiendo.

Tras atribuir una serie de citas a la Biblia, Maduro y Flores afirmaron que el verdadero sentido del liderazgo no está en "dominar, oprimir ni en humillar, sino en servir, en acompañar, en sostener, en entregar la vida por amor".

Para cerrar, hicieron un llamado a que Venezuela "sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón de odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz".