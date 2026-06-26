Argentina y Brasil ya saben sus posibles rivales en los dieciseisavos del Mundial 2026

26 jun. 2026 - 13:47 hrs.

Los dos gigantes de Sudamérica ya tienen casi despejado el camino hacia la fase eliminatoria del Mundial 2026. Brasil conoce a su rival en los dieciseisavos de final y Argentina está a un partido de conocer el suyo. Mientras la Canarinha se prepara para enfrentar a Japón, la Albiceleste espera la definición del Grupo H para saber si enfrenta a Uruguay o a la sorpresiva Cabo Verde. Aquí los detalles de cada cruce.

Brasil vs. Japón: fecha, hora y sede

Japón clasificó segundo del Grupo F tras empatar 1-1 con Suecia, resultado que definió que los nipones serán el rival de Brasil en los dieciseisavos de final. El partido está programado como el Partido 76 del torneo y se disputará en el NRG Stadium de Houston.

Partido: Brasil vs. Japón — Dieciseisavos de final

Brasil vs. Japón — Dieciseisavos de final Fecha: Martes 1 de julio de 2026

Martes 1 de julio de 2026 Hora en Chile: 13:00 horas

13:00 horas Estadio: NRG Stadium, Houston, Texas

No es un rival menor. Japón llegó a la fase eliminatoria con cinco puntos, después de haber derrotado a Países Bajos en la primera fecha y de empatar ante Suecia en el cierre del grupo. En Qatar 2022 ya dejaron en claro que no hay que subestimarlos: eliminaron a Alemania y España en la fase de grupos. Su disciplina táctica, velocidad en las transiciones y capacidad para presionar en bloque hacen de los nipones un rival de alta exigencia para cualquier potencia. Brasil, con seis puntos en la fase de grupos y la dupla Vinícius Jr.-Matheus Cunha como máximos goleadores del torneo, llega como favorito. Pero Japón ya demostró que en un Mundial los papeles no garantizan nada.

Argentina: el rival viene del Grupo H y se define el viernes 26

Como ganador del Grupo J, Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H en los dieciseisavos de final. La definición de esa zona todavía permanece abierta. España lidera con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde tienen dos puntos cada uno. El viernes 26 de junio se juegan en simultáneo Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde, partidos que definirán el orden final del grupo.

Partido: Argentina vs. 2º del Grupo H — Dieciseisavos de final

Argentina vs. 2º del Grupo H — Dieciseisavos de final Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora en Chile: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Florida

Escenario más probable hoy — Argentina vs. Uruguay: A esta hora, el rival de Argentina sería Uruguay, que quedó segundo de la tabla por el desempate olímpico: tanto la Celeste como Cabo Verde tienen dos puntos. Sería el primer cruce entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde los octavos de final de México 1986, cuando Argentina ganó 1-0 en el camino hacia su segundo título mundial. Un duelo de bicampeones sudamericanos en Miami, la ciudad más latinoamericana de EE.UU., tiene todos los ingredientes para ser el partido más explosivo de los dieciseisavos.

Escenario sorpresa — Argentina vs. Cabo Verde: Absolutamente nadie le quita la ilusión a Cabo Verde: empataron contra España y Uruguay, y llegan con chances de ganar el grupo a la última jornada contra Arabia Saudita. Si los caboverdianos ganan y Uruguay pierde ante España, Argentina podría enfrentar a la selección africana en su debut mundialista absoluto en los dieciseisavos. Sería el cruce más inédito de la fase eliminatoria.

Escenario alternativo — Argentina vs. España: Si Argentina terminara segunda del Grupo J —lo que no ocurrirá a menos que pierda ante Jordania el sábado y Argelia gane— enfrentaría al líder del Grupo H, que hoy es España. Ese escenario prácticamente está descartado: Argentina ya tiene asegurado el primer o segundo puesto de su zona y no tiene posibilidades de quedar tercera.

La tabla de los dieciseisavos al momento

Los cruces confirmados hasta ahora son: Sudáfrica vs. Canadá, Alemania vs. Paraguay, Países Bajos vs. Marruecos, Brasil vs. Japón, Francia vs. Suecia, Costa de Marfil vs. Noruega, México vs. Escocia y Egipto vs. Corea del Sur. Faltan definir los cruces de los grupos H, I, J, K y L, que cierran entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio.

Dónde ver los dieciseisavos del Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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