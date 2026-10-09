¿En qué regiones las personas pueden cambiar su calefactor de manera gratuita?
- Por Diego Alonzo
Para mejorar la calidad del aire y disminuir de forma sostenida los altos niveles de contaminación ambiental en la zona centro y sur del país, el Ministerio del Medio Ambiente mantiene vigente el Programa de Recambio de Calefactores.
Esta iniciativa gubernamental permite a miles de familias reemplazar sus antiguos artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes, sustentables y de menor impacto contaminante.
¿Qué regiones y comunas pueden acceder al beneficio?
El programa cuenta con llamadas activas orientadas a sectores urbanos saturados por material particulado debido a la combustión domiciliaria. Las zonas beneficiadas abarcan tres regiones del país:
- Región del Maule: Abierto para las comunas de Talca y Maule.
- Región de Los Lagos: Disponible en la comuna de Osorno.
- Región de Aysén: Destinado a los habitantes de la comuna de Coyhaique.
Requisitos principales para postular
Para ser parte del proceso de selección y adjudicación, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios generales fijados por la autoridad ambiental:
- Propiedad del artefacto: Ser propietario o propietaria del artefacto o cocina a leña que se busca reemplazar.
- Instalación efectiva: El calefactor antiguo debe encontrarse debidamente instalado en la vivienda habitual. No se aceptan postulaciones de equipos ubicados en instituciones, sedes comunitarias o recintos comerciales.
- Entrega para chatarrización: El beneficiario se compromete a entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción y reciclaje.
- Condiciones de la vivienda: La propiedad debe cumplir con las características técnicas fijadas en las bases específicas de cada llamado regional. En el caso particular de personas que habiten en departamentos, el recambio aplica exclusivamente a tecnología de aire acondicionado tipo inverter.
¿Cómo realizar el trámite de postulación?
El proceso de postulación se realiza principalmente a través del sitio web oficial del Ministerio del Medio Ambiente (pincha aquí) utilizando la ClaveÚnica.
Tras la preselección, personal de la Seremi correspondiente contacta a los postulantes seleccionados. El objetivo es coordinar una inspección técnica en la vivienda para verificar si la instalación es factible.
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