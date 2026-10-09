¿En qué regiones las personas pueden cambiar su calefactor de manera gratuita?

09 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Para mejorar la calidad del aire y disminuir de forma sostenida los altos niveles de contaminación ambiental en la zona centro y sur del país, el Ministerio del Medio Ambiente mantiene vigente el Programa de Recambio de Calefactores.

Esta iniciativa gubernamental permite a miles de familias reemplazar sus antiguos artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes, sustentables y de menor impacto contaminante.

¿Qué regiones y comunas pueden acceder al beneficio?

El programa cuenta con llamadas activas orientadas a sectores urbanos saturados por material particulado debido a la combustión domiciliaria. Las zonas beneficiadas abarcan tres regiones del país:

Requisitos principales para postular

Para ser parte del proceso de selección y adjudicación, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios generales fijados por la autoridad ambiental:

Propiedad del artefacto : Ser propietario o propietaria del artefacto o cocina a leña que se busca reemplazar.

: Ser propietario o propietaria del artefacto o cocina a leña que se busca reemplazar. Instalación efectiva : El calefactor antiguo debe encontrarse debidamente instalado en la vivienda habitual. No se aceptan postulaciones de equipos ubicados en instituciones, sedes comunitarias o recintos comerciales.

: El calefactor antiguo debe encontrarse debidamente instalado en la vivienda habitual. No se aceptan postulaciones de equipos ubicados en instituciones, sedes comunitarias o recintos comerciales. Entrega para chatarrización : El beneficiario se compromete a entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción y reciclaje.

: El beneficiario se compromete a entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción y reciclaje. Condiciones de la vivienda: La propiedad debe cumplir con las características técnicas fijadas en las bases específicas de cada llamado regional. En el caso particular de personas que habiten en departamentos, el recambio aplica exclusivamente a tecnología de aire acondicionado tipo inverter.

¿Cómo realizar el trámite de postulación?

El proceso de postulación se realiza principalmente a través del sitio web oficial del Ministerio del Medio Ambiente (pincha aquí) utilizando la ClaveÚnica.

Tras la preselección, personal de la Seremi correspondiente contacta a los postulantes seleccionados. El objetivo es coordinar una inspección técnica en la vivienda para verificar si la instalación es factible.

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