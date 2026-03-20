Últimos días para postular al Programa Jefas de Hogar: ¿Dónde se hace el trámite?

20 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El Programa Jefas de Hogar, destinado a fortalecer la autonomía económica femenina, está cerca de dar por finalizado su plazo de postulaciones.

Este programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 65 años, que busquen desarrollar habilidades y adquirir herramientas técnicas para enfrentar el mercado laboral.

Según ChileAtiende, el período de postulación inició en enero y se extiende hasta marzo de 2026.

¿Dónde se hace el trámite de postulación?

El trámite para acceder al Programa Jefas de Hogar se hace en las oficinas municipales en las que se ejecuta el programa. Los cupos disponibles dependen de cada comuna.

Tras la realización de la preinscripción en el municipio, el equipo confirmará si la interesada cumple con los requisitos. En el caso de que sea viable, se podrá realizar la inscripción.

La cantidad de cupos asignados depende de cada comuna y la participación en el beneficio social suele variar entre uno y dos años.

¿El Programa Jefas de Hogar entrega dinero?

El aporte de esta iniciativa gubernamental no es monetario. Las beneficiarias reciben apoyos en forma de capacitaciones, cuidado infantil, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención de salud odontológica y psicológica.

También se ofrece la posibilidad de participar en talleres de formación para el trabajo y elaboración y/o ejecución de proyectos laborales.

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