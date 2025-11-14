Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Cuándo es la fecha de pago?

14 nov. 2025 - 07:00 hrs.

Cerca de un mes y medio queda para Navidad, una fecha que se hace sentir en el bolsillo por los elevados gastos relacionados con los regalos. Además, es la previa de otra gran celebración, el Año Nuevo, así que las finanzas domésticas suelen registrar más egresos que ingresos durante esos días.

Para que lo monetario no sea un impedimento para festejar, el Estado entregará el siempre bienvenido aguinaldo de Navidad a los pensionados y pensionadas que reúnan los requisitos.

Lo mejor de todo es que el beneficio lo recibirán íntegramente, ya que no está sujeto a descuentos relacionados con impuestos ni cotizaciones previsionales y/o salud. Es más, pueden acceder a un monto extra si es que se ajustan a determinadas condiciones.

¿Qué pensionados recibirán el aguinaldo de Navidad?

Para acceder al aguinaldo de Navidad se exige que, al 30 de noviembre de 2025, los jubilados reciban una pensión por parte de alguna de las siguientes instituciones o legislaciones:

Instituto de Previsión Social (la PGU o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

AFP, compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Excaja de previsión o exservicio de seguro social.

Ley 16.744 por accidente de trabajo (a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral).

De reparación (Ley Rettig o Ley Valech).

Dipreca o Capredena.

También lo obtendrán aquellos que son beneficiarios del Subsidio por Discapacidad o de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

¿De cuánto es y cuándo se paga el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Los jubilados y las jubiladas que reúnan los requisitos recibirán un aguinaldo de Navidad equivalente a $29.055. Si al 30 de noviembre de 2025 tienen cargas acreditadas, por cada una de ellas recibirán $16.415.

Por ejemplo, si un pensionado tiene una carga, obtendrá un pago total de $45.470; si tiene dos, $61.885; si tiene tres, $78.300; y así sucesivamente.

Los que son pensionados del Instituto de Previsión Social recibirán el aguinaldo de Navidad a partir del lunes 1 de diciembre; mientras que los jubilados de AFP, dependiendo de sus administradoras, lo podrán cobrar entre el miércoles 17 y el lunes 22 de diciembre.

Para todos los grupos beneficiarios, el aguinaldo de Navidad estará incluido en su jubilación de diciembre; por lo tanto, no deben realizar trámites extras para acceder a él.

¿Qué pasa con el aguinaldo para trabajadores del sector público?

El monto para los empleados estatales está sujeto a la discusión del reajuste de sus remuneraciones, la que suele darse en noviembre entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo con la Mesa del Sector Público, y aprobarse legislativamente en diciembre.

Se espera que este año sea mayor a $68.865 y a $36.427 —cifras de 2024—, según el rango en que se ubique el sueldo de noviembre del funcionario. Lo único claro es que el aguinaldo se otorgará junto a la remuneración de diciembre, calendarizada de esta manera:

Los que reciben su sueldo el 18 y el 19 de cada mes, lo obtendrán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre , respectivamente.

, respectivamente. Los que lo reciben el 21, 22, 23 y 24 de cada mes, lo obtendrán el lunes 22 de diciembre.

Por otra parte, en el caso de los trabajadores del sector privado, el aguinaldo no es obligatorio. Sin embargo, sí lo será para el empleador cuando el beneficio esté contemplado en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. También será obligación cuando lo haya entregado con anterioridad.

