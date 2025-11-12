¿Quieres recibir el Bono Marzo en 2026? Este es el importante trámite que debes realizar cuanto antes

12 nov. 2025 - 10:00 hrs.

Si continúa con la misma modalidad de años anteriores, entonces ya van quedando pocos meses para que inicie un nuevo proceso del Aporte Familiar Permanente, beneficio más conocido como Bono Marzo y que entrega un monto por carga familiar o por hogar, según corresponda.

Las personas que lo reciben se dividen en tres grupos: beneficiarios del Subsidio Familiar, participantes de los programas Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y destinatarios de la Asignación Familiar o Maternal.

Tradicionalmente, la bonificación se paga a mediados de febrero y mitad de marzo, dependiendo del grupo. Si bien quedan cerca de tres meses para que inicie su entrega, quienes deseen recibirlo en 2026 deben realizar una importante gestión lo más pronto que puedan.

¿Quieres recibir el Bono Marzo en 2026? Esto debes hacer

Uno de los sectores sociales que recibe el Aporte Familiar Permanente son trabajadores y trabajadoras, siempre que sean beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Familiar.

Al respecto, el Instituto de Previsión Social (IPS) los y las convocó a revisar y actualizar sus cargas familiares antes de diciembre de 2025, enfatizando en que este trámite es clave para recibir el bono en el próximo año.

"Sabemos lo importante que es el Aporte Familiar Permanente para los hogares de nuestro país. Por eso, invitamos a las personas a revisar su liquidación de sueldo y verificar que, si les corresponde, esté incluido el pago de la Asignación Familiar por las cargas acreditadas", señaló Juan José Cárcamo, director nacional del IPS.

¿Cómo inscribir mis cargas para recibir la Asignación Familiar?

Para acceder a la Asignación Familiar, además de ser trabajador o pensionado que reúna los requisitos, se exige tener una remuneración mensual entre los $620.251 y $1.412.957. Mientras más bajo sea el sueldo, más alto será el monto del beneficio, el que variará entre los $22.007 y los $4.267.

Si el usuario identifica que no está recibiendo la Asignación Familiar por sus hijos u otras personas bajo su dependencia, cuando en realidad sí le corresponde por su remuneración, debe acreditarlas en la Caja de Compensación, en el IPS o en el organismo que administra sus cargas —de no saber cuál es, se recomienda consultarlo con el empleador.

La inscripción requiere de la cédula de identidad y una serie de documentos (conoce aquí cuáles te corresponden). Si las cargas son administradas por el IPS, el trámite está disponible en la web de ChileAtiende, cuya realización requiere de la Clave Única.

