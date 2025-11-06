Tu familia puede recibir bonos en noviembre: ¿Qué beneficios están disponibles?

06 nov. 2025 - 08:00 hrs.

En noviembre, el Estado continúa con la entrega de beneficios a la población. Uno de los grupos más importantes que los reciben son las familias, especialmente aquellas que son vulnerables en términos socioeconómicos.

Las ayudas calendarizadas para los próximos días son de distinta naturaleza, dependiendo de si se cumplen los requisitos para acceder a ellas. Algunas requieren de una postulación y otras se otorgan de manera automática.

¿Qué bonos paga el Estado a las familias en noviembre?

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar Tradicional (SUF) se entrega a quienes sean parte del 60% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH), y no puedan proveer por sí solos (o en unión del grupo familiar) a la mantención y crianza del causante de esta asignación.

Mensualmente, otorga $22.007 por carga familiar a los hogares y $44.014 en caso de que el causante tenga discapacidad. Para conocer dónde solicitarlo, qué documentos debes presentar y cuál es tu fecha de pago, revisa esta nota informativa.

Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático es relativamente similar al SUF Tradicional, pero la diferencia está en que se paga automáticamente a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el RSH.

Su pago mensual también es de $21.243 por carga familiar y aumenta a $42.486 por cada miembro que tenga una discapacidad debidamente acreditada. La información sobre cuáles son sus requisitos y cómo consultar con RUT si te corresponde, está disponible en este enlace.

Al igual que el SUF Tradicional, su monto tendría el mismo incremento si se aprueba la iniciativa de salario mínimo.

Asignación Familiar

Además de los pensionados y los afiliados al sistema de AFP, la Asignación Familiar también beneficia a los trabajadores dependientes e independientes, a través de la entrega de un pago que es por carga familiar y cuya cifra varía, dependiendo del sueldo que reciba.

En el caso de los trabajadores dependientes, el dinero es otorgado por el empleador y está incluido en su sueldo, por lo que muchos empleados lo recibirán en la a fines de noviembre.

En el caso de los independientes que emiten boletas de honorarios, ellos lo obtuvieron mediante la devolución de impuestos de la Operación Renta 2025, siempre que hayan declarado a sus cargas en 2024. Si hacen la declaración durante este año, recibirán la Asignación Familiar en el proceso de 2026.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es similar a la Familiar, pero está enfocada en las trabajadoras embarazadas y los trabajadores cuyas cónyuges sean sus cargas y estén embarazadas.

Se paga cuando se "comprueba que (la trabajadora o cónyuge de un empleado) tiene cinco meses o más de embarazo", otorgándose por todo el período de gestación, según explica la Superintendencia de Seguridad Social.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social señala que la Asignación Maternal también se paga junto al sueldo para los dependientes; y a los independientes con boleta de honorarios, el pago es anual por cada causante del beneficio reconocido al 31 de diciembre de 2024.

Los montos de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal están determinados según los siguientes tramos:

$22.007 por carga para quienes tengan un sueldo mensual que no supere los $620.251 .

para quienes tengan un sueldo mensual que . $13.505 por carga para quienes tengan un sueldo mensual entre los $620.251 y $905.941 .

para quienes tengan un sueldo mensual . $4.267 por carga para quienes tengan un sueldo mensual entre $905.941 hasta $1.412.957 .

para quienes tengan un sueldo mensual . Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo sueldo mensual sea superior a $1.412.957, no tendrán derecho a recibir la Asignación Familiar.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas, pueden obtener el Bono por Hijo.

El monto a recibir por concepto del beneficio comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño, y de $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

No se paga cuando nace el hijo o hija, sino cuando la madre se pensiona. Lo que sí ocurre a partir del nacimiento es la ganancia de rentabilidad del monto del beneficio.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se paga por un periodo de 24 meses (dos años) a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder a él se debe cumplir solo un requisito y no es necesario postular. La única condición es que la familia acepte la invitación a participar en uno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).

A principios de 2025, la bonificación aumentó por reajuste del IPC, quedando de la siguiente manera:

Los primeros 6 meses se entregan $23.694 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 .

. Desde el mes 19 al 24: $22.007.

Todo sobre Beneficio Familiar