Pago a cuidadores de personas con discapacidad: ¿Cómo es el proceso de postulación para recibir los dineros?

11 nov. 2025 - 09:47 hrs.

Aquellas personas que realicen labores de cuidador o cuidadora de personas en situación de de discapacidad tienen la posibilidad de recibir un bono al que pueden acceder siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Este consiste en un programa de apoyo económico mensual a quienes cuidan a personas en situación de dependencia, con un pago que se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) mediante depósito bancario.

¿De cuánto es el monto para cuidadores de personas con discapacidad?

El monto del pago a cuidadores se entrega de manera mensual y asciende a $32.991. Sin embargo, se reajusta anualmente de acuerdo a la variación del IPC.

El dinero no es imponible ni constituye renta, y es compatible con cualquier otro beneficio que no tenga el mismo propósito, lo que permite que los cuidadores puedan recibirlo junto a otros apoyos sociales.

¿Quiénes pueden recibir el pago y cómo se postula?

Para que el cuidador pueda recibir el monto, la persona dependiente (causante) debe cumplir con algunos requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural u otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no reciba remuneración por sus servicios.

No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas menores de edad.

Cabe destacar que no debe postular el o la cuidadora, ya que la solicitud para ser acreedor del aporte debe realizarla el equipo médico del centro de atención primaria de salud al que asiste la persona con discapacidad.

