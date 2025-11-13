Pensión Garantizada Universal: ¿Cuándo se reajusta el monto de la PGU?

13 nov. 2025 - 07:00 hrs.

A medida que se consume la última parte de 2025, más se acerca el reajuste a los distintos beneficios socioeconómicos del Estado, aplicado según la variación que experimenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y diciembre.

Si el IPC llegase a ser positivo (mayor a 0%), algunos de los aportes que experimentarán un alza son el Bono Marzo, el Bono Graduación de Cuarto Medio, el Bono de Protección, el Bono Logro Escolar y, por supuesto, la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Desde que se implementó, 2025 ha sido el año más relevante en la historia de la PGU, pues en septiembre alcanzó los $250.000 para los adultos mayores de 82 años y más, como consecuencia de la vigente reforma de pensiones. Para el resto, continúa siendo de hasta $224.004 mensuales, los que pronto se reajustarán.

¿Cuándo es el reajuste al monto de la PGU?

De acuerdo al artículo 17 de la Ley 21.419 —la que crea y regula a la Pensión Garantizada Universal—, su monto "se reajustará automáticamente el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación que experimente el IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año calendario anterior al del reajuste".

Por lo tanto, la PGU de $224.004 aumentará el día domingo 1 de febrero de 2026, según la variación que registre el IPC al cabo de los doce meses de 2025.

Como falta por conocer la inflación de noviembre y diciembre, es muy temprano para aventurarse con el nuevo monto. De hecho, recién se revelará a comienzos de la segunda semana de enero 2026, pues el INE publica las cifras del IPC a las 08:00 horas del octavo día de cada mes.

Cabe destacar que la variación del Índice de Precios al Consumidor también considera a quienes ya reciben la PGU de $250.000, por lo que desde febrero recibirán un monto mayor al que se logró con la reforma de pensiones.

