Pensión Garantizada Universal: ¿A quiénes les subirá el monto de la PGU en 2026?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal dirigido a los adultos mayores de 65 años cuyos ingresos previsionales sean bajos. Y que, además, cumplan los requisitos estipulados. Entre ellos, estar dentro del 90% más vulnerable sgún el Registro social de Hogares

Tras implementarse gradualmente la reforma de pensiones, el aporte creció desde los $224.004 a los $250.000 en septiembre pasado, pero solo para un grupo determinado de personas. Para el resto, el monto máximo mensual sigue siendo de $224.004.

¿Para quiénes sube la PGU en 2026?

La PGU tendrá desde febrero de 2026 el reajuste según la variación del IPC en los doce meses anteriores. Mientras, en septiembre de aquel año, se hará una nueva subida hasta $250 mil, beneficiando a los mayores de 75 años o más.

En tanto, una nueva subida se ejecutará en septiembre de 2027 para las personas mayores de 65 años. Ellos serán la fase final de las alzas que la reforma establece en relación con la Pensión Garantizada Universal.

¿Desde cuándo puedo solicitar la PGU $250.000?

A contar de septiembre de 2025, el aporte se amplió a dos grupos que antes no estaban contemplados en su universo: las personas de 82 años o más beneficiarias de las leyes reparatorias y las pensiones de gracia (Valech, Rettig, Exonerados o pensiones de gracia).

Si cumplen las condiciones establecidas para todos los aspirantes, ellas pueden solicitar la PGU de $250 mil en las siguientes fechas:

Desde junio de 2025 si tienen 82 o más años cumplidos al 30 de septiembre de 2025.

si tienen 82 o más años cumplidos al 30 de septiembre de 2025. Desde junio de 2026 si tendrán 75 o más años cumplidos al 30 de septiembre de 2026.

si tendrán 75 o más años cumplidos al 30 de septiembre de 2026. Desde junio de 2027 si tendrán 65 o más años cumplidos al 30 de septiembre de 2027.

