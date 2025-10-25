PGU: Revisa si tienes montos sin cobrar

25 oct. 2025 - 15:00 hrs.

Con el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), las personas mayores de 65 años que no sean parte del 10% más rico de la población y que cumplan con algunos requisitos podrán acceder al monto que entrega este aporte.

A la fecha, la PGU entrega un total de $224.004, sin embargo, desde septiembre de este año, todas las personas que antes de dicho mes hayan tenido 82 años o más, comenzaron a recibir $250 mil pesos, nuevo monto que se irá entregando gradualmente a todos los acreedores del beneficio.

¿Cuándo es el próximo pago de la PGU?

El pago de la PGU ocurre mensualmente y se entrega junto al monto de la jubilación de cada persona, sin embargo, si alguno de los pensionados no la ha cobrado, puede revisar la fecha y forma de pago ingresando al siguiente enlace (pincha aquí).

Para conocer la información de pago, solamente debes entrar al sitio web e ingresar el RUT de la persona que recibe la PGU, Luego el sistema arrojará la fecha en que se paga y el método, ya sea este a través de depósito o si debe ser retirado en alguna sucursal bancaria.

¿Cómo saber si tengo montos por cobrar de la PGU?

Si eres beneficiario de la PGU y crees que no recibiste algunos pagos o solamente quieres consultar por pagos pendientes, puedes ingresar al sitio web de ChileAtiende y revisar.

Para consultar si tienes montos pendientes de la PGU debes:

Ingresar al sitio de ChileAtiende (clic aquí).

Anotar tu RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en "consultar".

El sistema te mostrará si tienes pagos no cobrados y también conocerás cómo retirarlos o podrás elegir la forma de pago, según corresponda.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal