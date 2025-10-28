Subsidio de Discapacidad: ¿Cuál es el monto del beneficio?

28 oct. 2025 - 19:00 hrs.

El Subsidio de Discapacidad es un aporte monetario mensual que entrega el Estado a personas menores de 18 años que se encuentren en situación de discapacidad severa y pertenezcan al grupo más vulnerable del país.

Este beneficio debe ser solicitado por quienes los representen legalmente o por las instituciones o personas a cargo del menor, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Cuál es el monto del subsidio?

Según el IPS, el subsidio entrega $125.000 mensuales, monto que se reajusta automáticamente cada febrero en base al 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio?

Además de ser menor de 18 años y contar con un representante que realice la solicitud, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Pertenecer al 60 % más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Tener residencia continua en Chile durante al menos tres años previos a la solicitud. Contar con una resolución de la COMPIN o una credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI que certifique: Una discapacidad mental, física o sensorial de al menos un 50% (severa o profunda), vigente. Una discapacidad mental acreditada conforme a la Ley Nº 18.600.

Una vez que el beneficiario cumpla 17 años y 6 meses, el IPS realizará una evaluación para verificar si cumple con los requisitos para acceder a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) a partir de los 18 años.

Para consultar si una persona con discapacidad es elegible, se debe ingresar el RUT en el sitio web oficial de ChileAtiende (haz clic aquí).

