Subsidio de Discapacidad: Estos son los grupos que reciben el beneficio

25 oct. 2025 - 18:00 hrs.

El Subsidio de Discapacidad es una ayuda estatal que consiste en un aporte monetario mensual, el cual está destinado a los menores de 18 años que estén en situación de discapacidad severa y que sean de escasos recursos.

El monto, tras la reforma de pensiones, alcanza los $125.000 y se reajusta automáticamente en febrero de cada año, en un 100% respecto a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados desde el último ajuste.

Requisitos para acceder al Subsidio de Discapacidad

Así las cosas, este subsidio está destinado a personas menores de 18 años que presenten discapacidad física, mental o sensorial severa, y debe ser solicitado por intermedio de quienes los representen o de las instituciones o personas que los tengan a su cargo y que cumplan con los siguientes requisitos:

Estén dentro del 60 % más vulnerable de la población , según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

, según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Tengan residencia continua en el país de, a lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haga la solicitud.

de, a lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haga la solicitud. Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o, según sea el caso, credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI, que certifique una discapacidad mental, física o sensorial de, al menos, un 50% (severa o profunda), que se encuentre vigente o una discapacidad mental, acreditada de acuerdo con a la Ley Nº 18.600.

Además, las personas que reciben este subsidio serán evaluadas por el IPS desde los 17 años con 6 meses, para así verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) al cumplir la mayoría de edad.

Cabe destacar que la resolución actual también indica la fecha en la que los beneficiarios deben solicitar la reevaluación a la COMPIN. El nuevo documento entregado por la entidad debe ser entregado al IPS.

ChileAtiende tiene a disposición una herramienta mediante la cual podrás consultar su la persona con discapacidad es beneficiaria de los montos. Esto lo podrás hacer a través del siguiente enlace digitando el RUT de la persona con discapacidad.

Todo sobre Subsidios